Engin Polat da Tahliye! Dilan Polat İlk Kez Konuştu

Kara para akladıkları iddiasıyla hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu kalmadı. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Eşi Engin Polat'ın tahliyesine kendisi de inanamayan Dilan Polat, "Beklemiyorduk, bizim için sürpriz oldu" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat şöyle konuştu:

"Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim."

'PAYLAŞIM YAPMAYACAĞIM'

Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi.

'TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Sıla Doğu ise "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Engin Polat’ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA