Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından korkutan itiraf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasındaki siyanürlü toprağın kaldırılması için 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından korkutan itiraf

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında, geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. 9 işçi, milyonlarca metreküp toprak altında kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi.

Bayraktar "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" dedi.

GÖZALTI SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Maden ocağındaki toprak kaymasında gözaltı sayısı 8'e yükseldiMaden ocağındaki toprak kaymasında gözaltı sayısı 8'e yükseldiGüncel
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