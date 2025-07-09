En Sıcak Gün Alarmı! Termometreler Alev Alacak, İstanbullular Kavrulacak...

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Uzmanlar, İstanbul’da hava sıcaklıklarının bugün daha da artacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün İstanbul’da 35 dereceyi bulacak. Dün ilçelerde 33 ila 35 derece arasında ölçülen sıcaklıkların bugün daha da artması bekleniyor.

EN SICAK GÜN UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son günlerde etkili olan sıcak havanın bugün zirveye ulaşacağını belirtti. “Perşembe günü bilhassa Türkiye'nin kuzeybatısı serinliyor ancak sıcaklık esas etkisini bugün gösterecek. Hava sıcaklığı bugün zirveyi bulsa da ondan sonra kuzeybatıdan serin hava geliyor. Dolayısıyla hava biraz daha serinlemiş olacak.” ifadelerini kullandı.

HER SEMT FARKLI ISINIYOR

Toros, kent genelindeki yapılaşmanın sıcaklık üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, “Şehirlerde yapılaşmanın etkisi sıcaklık için büyük etken. İstanbul'da her semtin farklı ısındığını görürsünüz. Havanın nereden geldiği, oradaki yapılaşmaya bağlı olarak şehirlerde ‘şehir ısı adası’ etkisi meydana getiriyor.” dedi. Bu durumun özellikle akşam saatlerinde daha fazla hissedildiğini söyleyen Toros, ısıyı tutan asfalt ve betonun gece boyunca çevreyi ısıttığını vurguladı.

'GÜNEŞ IŞINLARINDAN KAÇININ'

Prof. Dr. Toros, vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyararak, “Bugün en sıcak gün olduğu için genel anlamda güneş ışınlarından kaçınmak gerekiyor. Güneşin dik geldiği saatler daha etkili oluyor. Bu ışınlardan vücudumuzu korumakta, mümkün mertebe gölgelik ortamlarda bulunmakta fayda var.” dedi. Özellikle yaşlılar, hamileler, kalp hastaları ve çocukların dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Toros, artan sıcaklıkla birlikte su tüketiminin de artırılması gerektiğini söyledi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 45 DERECEYE ÇIKACAK

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan ise perşembe günü sıcaklığın yaklaşık 10 derece düşerek 26 dereceye ineceğini belirtti. “Aynı zamanda rüzgar da kuvvetlenecek, bu da riskin azalmasına neden olacak.” diyen Demirhan, Maslak, Şişli ve Mecidiyeköy gibi bölgelerde sıcaklığın hissedilen değerde 45 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti.

'BUGÜN ÇOK RİSKLİ'

Dr. Demirhan, sıcaklık artışında betonlaşma, inşaat faaliyetleri ve yüksek enerji tüketiminin etkili olduğunu vurgulayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu: “Şu günlerde sağlıklı insanlar bile mümkünse dış mekanlarda bulunmasın. Özellikle bugün çok riskli. Nem yüksek, rüzgar yok. Bu da bunalma hissini artırıyor.” Güneşten korunmak için şapka, uzun ve ince giysiler ile güneş kremi kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA