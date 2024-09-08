En Mutlu Günleri Kabusa Döndü! Düğün Magandaları Dehşet Saçtı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğün sırasında gelin almaya giden damadın yakınları havaya rastgele ateş açtı. Olayda iki davetli yaralanırken, düğün sona erdirildi.

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En Mutlu Günleri Kabusa Döndü! Düğün Magandaları Dehşet Saçtı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde akşam saatlerinde, gelin alma merasimine giden damadın yakınları, düğün sırasında havaya rastgele ateş açtı. Düğünde korku ve paniğe yol açan maganda kurşunları, davetlilerden Mustafa ve Ömer Kılıç’a isabet etti.

Yaralılar, düğün sahipleri tarafından özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Kılıç, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşanan olay üzerine düğün sona ererken, polis ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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