Emekli Tümgeneral Büyükışık’ın oğlunun şüpheli ölümü

Yargıtay’ın takipsizlik bozma kararının ardından Dorukhan Büyükışık dosyası cinayet soruşturması olarak yürütülecek. Baba Büyükışık, “Gerçek suçlular hesap verecek” diye konuştu.

Emekli Tümgeneral Büyükışık’ın oğlunun şüpheli ölümü

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın, 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, altı yıl önce İzmir’deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İntihar gerekçesi ile kapatılan dosyanın peşine düşen Ethem Büyükışık, konuya ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Büyükışık’ın talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi oybirliğiyle kanun yararına bozma kararı alarak Dorukhan’ın ölüm nedeninin cinayet olduğunu ilan etti. Kapatılan soruşturma yeniden açıldı.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Ethem Büyükışık, soruşturmanın genişletilmesi çağrısında bulundu. Baba Büyükışık, “Tüm belgeler ortaya koyuyor ki cinayet ve delillerin karartılması suçları, savcıdan ilçe Emniyet müdürüne, Adli Tıp yetkililerinden inşaat firmasının sahiplerine kadar herkesin içinde olduğu bir ekip tarafından organize suç örgütü gibi işlendi. Yargıtay da bunu doğrulamış oldu ve böylece söylediklerimizin haklılığı ortaya çıktı. Gözümüze soka soka bu cinayeti kapamaya çalışan tüm sorumluların hak ettiği biçimde yargılanıp ceza almasını istiyoruz” dedi.

‘TEHDİTLERE RAĞMEN’

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre; Büyükışık, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllarca titizlikle her engele ve tehdide rağmen süreç yürüttük. Oğlumun üstündeki kıyafetlerine yaptırdığımız analizden inşaat demiri ile ona vurulduğunu da yüksekten düşmediğini de ortaya çıkardık. Gerçekdışı ses çözümü yapıp gerçekdışı bir bilirkişi raporu hazırladılar.

Pes etmedik. Gelinen noktada cinayetin üstünün örtülmesi için yalan beyanları doğru kabul edip işlem yapan başsavcı vekili, savcı ve itirazımıza reddeden hâkim, Narlıdere ilçe Emniyet müdürü ile polisler ve inşaat firmasının sahipleri... Bunlar aynı amaca hizmet edecek biçimde suç işlediler. Gerçek suçlular hesap verecek.”

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