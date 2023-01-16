Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Türkiye’de Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan ve Güneydoğu'da çok sayıda faili meçhul cinayetin emrini verdiği öne sürülen "Tamburalı Paşa" emekli Korgeneral Hasan Kundakçı bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 

Hasan Kundakçı'nın bu sabah tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği özel bir hastanede kalbinin durması üzerine saat 12.35'te vefat ettiği
öğrenildi.

Kundakçı'nın 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Kundakçı'nın adı son olarak Sedat Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti. Peker'in iddialarında adı geçen Korkut Eken yaptığı açıklamada, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker'le (Sedat Peker'in kardeşi) Kıbrıs'a gittiğini öne sürmüştü. 

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