Elazığ’da Yürek Isıtan Proje

TSYD Elazığ Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden ortak sosyal sorumluluk projesi ile özel gereksinimle çocuklar Elazığspor’un Karacabey Belediyespor maçını tribünden izledi.

Elazığ’da örnek bir sosyal sorumluluk projesi daha başarıyla hayata geçirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Elazığ Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ’Maça gidiyoruz’ projesi kapsamında, özel gereksinimli çocuklar, Elazığspor’un Karacabey Belediyespor maçını tribünden izleme fırsatı buldu.

TRİBÜNLERDEN SEVGİ PAYLAŞILDI

Harput Yurt Müdürlüğü koordinasyonunda, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar hem unutulmaz bir gün geçirdi hem de sosyal yaşama güçlü bir şekilde dahil oldu.

Stadyumda sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu etkinlikte, üniversiteli gönüllüler özel çocuklara eşlik ederek coşkularını paylaştı. Tribünler; sevgi, empati ve kardeşlik duygularıyla dolup taştı.









Kaynak: AA