Elazığ’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ’da iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Elazığ’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ’da Ataşehir Mahallesi 2000. Sokak’ta trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.K. idaresindeki otomobil ile M.D. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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