Elazığ'da Trafik Işıklarıyla İsrail Protestosu

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi. Trafiklerde yeşil ışıklara ‘Özgür Kudüs’, kırmızı ışıklara ise ‘Katil İsrail’ yazıldı.

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Elazığ'da Trafik Işıklarıyla İsrail Protestosu

Elazığ Belediyesi, kent genelinde trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirdi.

Vatandaşlardan Feti Tuncer, uygulamanın İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalınmaması adına önemli olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarının bir an önce son bulması için herkesin her platformda tepkisini dile getirmesi gerektiğini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Belediyemizin, ışıklarımıza 'Katil İsrail' ve 'Özgür Filistin' yazılarını yerleştirmesini destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların daha çok yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda belediyemizi destekliyoruz."

Elazığ'da Trafik Işıklarıyla İsrail Protestosu - Resim : 1

Mehmet Tahir Altungök de belediyenin İsrail'in katliamını insanlara duyurmak için hayata geçirdiği uygulamayı desteklediklerini dile getirdi. Altungök, "İnsanları bu soykırıma karşı bilinçlendirmek, bu soykırımı unutturmamak adına yerinde bir uygulama olmuş, Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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