Borçlusu Olduğu 523 Bin Liralık Senedi Kaşla Göz Arasında Yuttu: İşte O İlginç Anlar
Beyoğlu'nda film gibi bir olay yaşandı. Bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı ortağıyla fotokopiciye giderek senedin fotokopisini çektirmek istedi. Ortak yarım milyonluk senedi kaşla göz arasında ağzına atıp yuttu. İşte o anlar...
Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler.
Tapunun ardından iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler. Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu. Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.
Kaynak: DHA
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