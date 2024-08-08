Türkiye'nin İlk Kadın Beyin Cerrahı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok 95 yaşında hayatını kaybetti. Altınok'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Türkiye'nin İlk Kadın Beyin Cerrahı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı ve dünyada beyin ve sinir cerrahisindeki çalışmalarıyla tanınan Aysima Altınok 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin İlk Kadın Beyin Cerrahı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Altınok'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Altınok'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Altınok'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye'nin İlk Kadın Beyin Cerrahı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BEYİN CERRAHI

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen Aysima Altınok, 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki asistanlığı ile 1959 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Altınok, 30 yılı aşkın bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev almıştı. Birçok yurt dışı yayını da bulunan Altınok, Türkiye ve dünyanın önde gelen nöroşirürji ve cerrahi dernekleri ve çeşitli STK'larda da önemli görevlerde bulundu. Altınok'un özellikle kız çocuklarının eğitimine yönelik birçok çalışması olduğu biliniyor.

Kaynak: DHA

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