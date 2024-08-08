Piknik Tüpü Yangın Çıkardı, Daire Kullanılamaz Hale Geldi!

Bilecik'te bir apartman dairesinde yangın çıktı. Daire alevler içinde kalırken, yangının piknik tüpünden çıktığı öğrenildi.

Piknik Tüpü Yangın Çıkardı, Daire Kullanılamaz Hale Geldi!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğle saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi Lamunya Sitesi C bloğun 3 katında bulunan evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkon kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının balkon kısmında bulunan piknik tüpünden çıktığı öğrenildi.

YARALANAN OLMADI

Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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