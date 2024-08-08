Bursa'da Bir Garip Kaza! Kendi Kullandığı Traktörün Altında Kalarak Öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yalova karayolu Süpürgelik Mevkiinde kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova’da yaşayan Muharrem İnan (53) traktörü ile Yalova’dan Orhangazi’deki bir maden ocağından malzeme almaya geldi. Yakınları uzun süre Muharrem İnan’a ulaşamayınca Orhangazi’ye geldi. Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde traktörü gören yakınları, Muharrem İnan’ın traktörün altında kaldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem İnan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Traktörün lastiğinin altında kaldığı belirlenen Muharrem İnan’ın hayatını kaybettiği bölgeyi şeritle çeviren olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahsın nasıl traktör altında kaldığı araştırılıyor. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA