Şanlıurfa’da Faciadan Dönüldü: Otomobil Seyir Halindeyken Alev Aldı
Şanlıurfa´da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu mahallesinde geldi. Muhamed Hamud yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Hamud, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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