Sanayi Sitesinde Yangın! Otomobil 5 İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'da 3’üncü Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Otomobil yedek parça dükkanında yangın 4 iş yerine daha sıçradı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Sanayi Sitesinde Yangın! Otomobil 5 İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki 3’üncü Sanayi Sitesi’ndeki otomobil yedek parça dükkanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dükkanın bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekiplerinden 6 kişi de katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLEND İ

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

KLİMA MOTORUNDAN ÇIKMIŞ

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yapılan ilk incelemede yangının dükkandaki klima motorundan çıktığı tespit edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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