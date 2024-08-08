Kaçak Kullanım Orası Yüzde 98! Şebeke Yenileme Çalışmalarına Köylüler Engel Oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'ndeki 11 milyon TL’lik yatırım çalışması kaçak elektrik kullanıcılarına takıldı. Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğu mahallede, eskiyen elektrik şebekesinin yenilenmesinin planlandığını ancak jandarma eşliğinde bölgeye gelen ekiplerinin mahalleye alınmadığı açıkladı.

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Kaçak Kullanım Orası Yüzde 98! Şebeke Yenileme Çalışmalarına Köylüler Engel Oldu

Dicle Elektrik ekipleri, 2024 yılı yatırım planlaması kapsamında Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesinde şebeke yenileme yatırımı yapmak için jandarma desteğiyle bölgeye giriş yaptı. Ancak mahalle girişini kapatan kalabalık bir grup, jandarmalara aldırış etmeden Dicle Elektrik ekiplerini taşlayarak mahalleye sokmadı. Yaşanan olaylardan güvenlik görevlileri de etkilenirken, planlanan çalışmalar gerçekleştirilemedi.

KAÇAK ELEKTRİK ŞEBEKESİ KURULMUŞ

Dicle Elektrik tarafından yapılan incelemelerde, mahallede kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğu belirlendi. Mahalledeki 4 kayıtlı trafonun yanı sıra 4 de kaçak trafo kurularak, kaçak bir elektrik şebekesi oluşturulduğu tespit edildi. Yetkililer, bu kaçak trafoların can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu ve acilen sökülmesi gerektiğini belirtti.

NORMALİN 12 KATI ELEKTRİK TÜKETİMİ

Dicle Elektrik mühendisleri, kaçak elektrik kullanımının yüzde 100’e yakın olduğu mahallede, kullanıcı davranışlarını analiz etmek için bir çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde, Başalan Mahallesi'nde her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Yetkililer, bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olduğunu ve bu durumun hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiğini vurguladı.

11 MİLYON TL TUTARINDA YATIRIM

Yetkililer, izin verilmesi durumunda mahallede yapılacak olan 11 milyon TL’lik yatırımın detaylarını da açıkladı. Buna göre, yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 adet beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 adet armatür montajı yapılarak, aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında eski hatlar kaldırılarak yerine 15 kilometre izolasyonlu kablo ve 12 kilometre abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek.

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Kaynak: ANKA

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Diyarbakır kaçakçı Elektrik
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