Elazığ'da İş Cinayeti: İnşaattan Düşen İşçi Öldü
İş cinayetlerinin son adresi Elazığ oldu... 50 yaşındaki Mehmet Çelik, çalıştığı inşaatın 7. katından iddiaya göre dengesi kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'da, yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik (50), iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü.
Ağır yaralanan Mehmet Çelik, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA