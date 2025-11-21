Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada

Eczanenin önünde hava almak isteyen 23 yaşındaki genç kadın, gündüz vakti bir saldırganın cinsel saldırı girişimine uğradı. Çığlıklarıyla kurtulan D.Ö.’nün yaşadığı dehşet anları kameraya yansırken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

