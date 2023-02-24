Elazığ'da deprem sonrası tedirgin eden görüntü!

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması bu kez de Palu’da görüntülendi.

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Elazığ'da deprem sonrası tedirgin eden görüntü!

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.

ZEMİN SIVILAŞMASI GÖRÜLDÜ

Oluşan yarıkların ardından Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kanık ve Elazığ Belediyesi jeoloji mühendisi Özkan Sarısu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Zemin sıvılaşması bu kez de Palu'nun Baltaşı köyünde Keban Baraj Gölü kenarında bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da deprem sonrası tedirgin eden görüntü! - Resim : 1

"AYNI DURUMDA"

Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, ''Palu’da meydana gelen olay da tıpkı geçtiğimiz gün Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması ile aynı durumda” dedi.

DÖRT DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 20 Şubat'ta 4,4 ile 4,8 aralığında dört deprem meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

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