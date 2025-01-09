Elazığ Yoğun Sis Altında

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da sis ve pus etkisini gösterdi.

Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta sis denizinde gözlerden kayboldu.

YOĞUN SİS KAZALARA YOL AÇTI

Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini kısıtlarken kazaları da beraberinde getirdi.

Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi’nde ise güneş kendini gösterdi.

Eşsiz manzarayı görenler dönüp bir daha baktı.

Kaynak: İHA