Elazığ Yoğun Sis Altında

Elazığ'ı 2 gündür etkisi altına alan yoğun sis sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Öte yandan yoğun sis nedeniyle il genelinde kazalarda meydana geldi.

Elazığ Yoğun Sis Altında

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da sis ve pus etkisini gösterdi.

Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta sis denizinde gözlerden kayboldu.

Elazığ Yoğun Sis Altında - Resim : 1

YOĞUN SİS KAZALARA YOL AÇTI

Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini kısıtlarken kazaları da beraberinde getirdi.

Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi’nde ise güneş kendini gösterdi.

Eşsiz manzarayı görenler dönüp bir daha baktı.

Elazığ Yoğun Sis Altında - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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