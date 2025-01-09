İran'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari'den de hissedildi.

Son Güncelleme:
İran'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde saat 17.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismara Ödül Gibi Ceza! 2020'den Beri Aynı Köpeği 3 Defa Kaçırıp... İsyan Ettiren Cinsel İstismara Ödül Gibi Ceza
PTT Binasında Dehşeti Yaşattı: 2 Kişinin Katilinden 'Pes' Dedirten Savunma 2 Kişinin Katilinden 'Pes' Dedirten Savunma
Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor