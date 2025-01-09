İran'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari'den de hissedildi.
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde saat 17.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)
Tarih:2025-01-09
Saat:17:01:16 TSİ
Enlem:37.5925 N
Boylam:45.40917 E
Derinlik:5.44 km
Detay:https://t.co/blyhJELuqb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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