Ekşi Sözlük'te kan donduran 'pedofili' skandalı: Bakanlık harekete geçti!

Ekşi Sözlük'te okuyanların kanını donduran bir pedofili skandalı yaşandı. Skandalın sosyal medyada duyulması üzerine bakanlık harekete geçerken, sözlük yönetimi de bir açıklama yaptı.

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Ekşi Sözlük'te kan donduran 'pedofili' skandalı: Bakanlık harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiği görüntülerini Ekşisözlük'te paylaşan ve diğer kullanıcılara da mesaj olarak yollayan yazarı bulmak için harekete geçti.

Ekşisözlük platformunda bir kullanıcının bebeğe yaptığı istismarın görüntülerini paylaştığı ve diğer kullanıcıları mesaj yoluyla gönderdiği ortaya çıktı. Skandal, Ekşisözlük'te engellenen bir kullanıcın aldığı mesajı X'te paylaşması ile ortaya çıktı.

Ekşi Sözlük'te kan donduran 'pedofili' skandalı: Bakanlık harekete geçti! - Resim : 1

EKŞİSÖZLÜK'TE BANLANINCA BU KEZ X'TE İFŞA ETTİ

Sosyal medya platformu X'te "Görko" isimli kullanıcı, paylaşımlarında kendisine atılan pedofili içerikli mesajları ifşa ettiğini ve Ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığını söyledi. Görko, "'Elinden bir şey gelmiyor mu?' diyor. Banlandığım için başlık açamıyorum, gündem de olmuyor, artık son çare buraya yazıyorum. Siyasilere en ufak hakaretten kişileri IP adreslerinden evlerinden aldırıyorsunuz. Bu adam bulunacak. Bu kişi nasıl bulunur bilmiyorum, ama bulunmak zorunda. Bulunması için yardımcı olabilecek kim varsa lütfen yardım istiyorum. Kimler bu konuda yardımcı olur bilemedim. Bu tweet kimlere ulaşması gerekiyorsa ulaşsın, yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herkesi etiketleyebilirsiniz" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: KİMLİK VE ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

Ekşi Sözlük'te kan donduran 'pedofili' skandalı: Bakanlık harekete geçti! - Resim : 2

EKŞİSÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ekşisözlük'ten de açıklama geldi. Açıklamada söz konusu pedofili içerikli görüntüleri paylaşan birden fazla hesabın fark edildiği ve hızlı bir şekilde kapatıldığı ifade edildi. Öte yandan konuyu ifşa eden kullanıcının entrylerinin ise bu görsellerin paylaşılması nedeniyle kaldırıldığını açıklandı.

İşte o açıklama:

Ekşi Sözlük'te kan donduran 'pedofili' skandalı: Bakanlık harekete geçti! - Resim : 3

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