'Kemalizm virüstür' demişti: Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Erdoğan imzasıyla, 4 bakanlığa başmüfettişlik, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi başmüfettişi ataması yapıldı. Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem ise görevden alındı.

Selman Öğüt'ün "Pelikan Grubu" olarak bilinen gazeteciler arasında yer aldığı bilinirken Öğüt, Hilal Kaplan'ın eski eşi Süheyb Öğüt'ün kardeşi olarak da tanınıyor.

'KEMALİZM VİRÜSTÜR' DEMİŞTİ...

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında Kemalizm tartışması yaşanmıştı.

AKP'li Pelikan grubuna yakın olduğu iddia edilen Selman Öğüt, "Kemalizm virüstür" sözleri için Erhan Ertürk tarafından "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sorulmasıyla önce sustu, ardından "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında bulunmuştu. Öğüt'e Ertürk, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" demişti.

Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesini kullanmıştı.

Stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sormuştu.

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economicse gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.