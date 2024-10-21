Ekrem İmamoğlu'ndan İbrahim Kaboğlu'na Anayasa Tepkisi: Kötü Bir Başlangıç

İstanbul Barosu seçimleri dün tamamlandı. Baronun yeni başkanı 7 bin 219 oyla Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu oldu.

İbrahim Kaboğlu yaptığı açıklamada "Yeni anayasa" tartışmalarına değindi. Kaboğlu, “Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" diye konuştu. Kaboğlu'nun bu sözleri ise tartışmalara neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaboğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anayasanın ilk dört maddesi gayet olumlu bir şekilde tariflenmiştir ve bu dört madde mevzu edilecek bir durumu yoktur. Kaboğlu’nun açıklamasını çok talihsiz bir başlangıç açıklaması görüyorum. Bugünden ürettiği polemik hem kendi iç düzenine, hem de kapsadığı baro anlayışına ters. Bulunduğu makamda kişisel görüşlerini açıklayabilir ama bundan ziyade baro bakışını temsil etmelidir. Kötü bir başlangıç yapmıştır, üzüldüm şahsı adına.”