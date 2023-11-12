Ekrem İmamoğlu'na taş atan saldırganların yargılanması yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum'da düzenlenen miting sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taşla saldıranlar hakim karşısına çıkıyor. 7 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili mahkemenin ilk duruşması yarın yapılacak.

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın haberine göre, Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Suat Dülger müşteki sıfatıyla yer alıyor. 15 kişinin davacı olarak yer aldığı iddianamede 20 kişi de müşteki durumunda. İddianamede, yaralanan şahıslardan 14'ünün şikayetçi oldukları ve bundan dolayı müşteki sıfatlarının bulunduğu, 14'ünün de yaralanmalarından dolayı şikayetçi olmadıklarından mağdur sıfatlarının bulunduğu dile getirildi. İki kişinin de yaralanmamasına karşın kendilerine yönelik saldırıdan dolayı şikayetçi oldukları ifade edildi.

Toplam 28 kişinin yargılanacağı davada savcı, sanıklar hakkında "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Eylemlere karışan diğer şahısların tespiti amacıyla başlatılan soruşturma da devam ediyor. Çıkan olaylara ilişkin verilen ihbar/şikayet dilekçelerinde isimleri bulunan dönemin Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve dönemin İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ise soruşturma izni için bağlı bulundukları mercilere havale edildi.