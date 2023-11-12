Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Kentsel dönüşüm yasası ile dönüşümün önündeki sorunları çözemeyiz

CHP'nin aldığı kararın ardından Avcılar Belediyesi'nin başlattığı Anayasa Nöbeti, ikinci gününde de devam etti.

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin ’hak ihlali’ kararı veren üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde "Adalet Nöbeti" başlatmıştı. Avcılar Belediyesi de alınan kararın ardından Havuz Meydan’da “Anayasa Nöbeti” programı başlatmıştı. 7 gün sürecek olan program, ikinci günü ile devam etti.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Anayasa Nöbeti'nin ikinci gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası ile dönüşümün önündeki sorunları çözemeyiz. Yaşam hakkını koruyan ve güvenli bir kent inşasına olanak sağlayacak bir kanun değil!

Anayasal güvence ile kazandığımız haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

17 Kasım Cuma gününe kadar sürecek Anayasa Nöbeti'ne tüm komşularımı her akşam saat 20.00 ile 21.00 arasında Avcılar Havuz Meydanı'na bekliyorum.

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