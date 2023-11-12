Eski emniyet müdüründen Soylu'ya 'Polatlar' eleştirisi: Devlet suçluyla makamda değil emniyette görüşür

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda gözlatına alınıp tutuklanmıştı.

Haklarında 'kara para aklama', 'vergi kaçırma' ve 'kaçak bahis' iddiaları vardı.

Çiftin ayrıca Süleyman Soylu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Seher Yaşayacak, Polat çifti ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu’nun geçmişte görüntülü görüşme yaptıklarını gösteren bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Ayırca Dilan Polat'ın Soylu'dan bir şey istediğini ve hemen hallettiğini söylediği bir videonun olduğu, bu videoda da eski bakana övgüler dizdiği de ortaya çıkmıştı.

Sözcü TV programcısı ve yazarı İpek Özbey, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'e, Soylu ile Polatların görüşmesi hakkında düşüncelerini ileten bir soru iletti.

"Yıllarca devlette çalışmış biri olarak bana şunu söyler misiniz? Bir suçlunun siyasetçiyle fotoğrafı olması onunla ilgili soruşturma/kovuşturma yapılmasının önünde ne kadar engeldir?" sorusunu cevaplayan Sezer şunları söyledi:

"Bu çok hassas bir konu. Ben vatandaş olarak ve eski bir devlet görevlisi olarak bu konuda şuna dikkat çekmek isterim: Siyasetçi dediğiniz kişi vatandaşa değen kişidir, sokakta, çarşıda, pazarda, açılışta vatandaşla konuşurken buna ön almak çok zor. Ama makamında suç kaydı olan ya da hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan kişilerle görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi çok yanlıştır. Siyasetçi dediğiniz kişiler toplum ortalamasının üstünde bilgi birikime, aynı zamanda devlet gücüne de sahip kişilerdir. Bunun zararlarını öngörmeleri gerekir. Bu kişiler bu fotolarla nüfuz elde edebilirler. Kamu görevlilerini bastırabilirler. Vatandaşı korkutup sindirebilirler. İnsanların güvenlerini kazanıp dolandırabilirler. Bu fotoğraflar ve bu kişilerle görüşme trafiği kovuşturmadan önce etik olarak yanlıştır. Somut olarak zararı sabaha kadar anlatılır. Devlet suçlu ile görüşmez konuşmaz tanışmaz. Devletin suçlu ile görüştüğü yerler şayet bir istihbarat faaliyeti yoksa yakalama ve gözaltı yaptığı noktadır, adliyedir, emniyet birimleridir, karakoldur, cezaevidir. Asla makam değildir."

Bir süredir gündeme gelen sosyal medyanın popüler çifti Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı söyleniyordu.

Dilan ve Engin Polat hakkında 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddiaları vardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çift hakkında rapor hazırlamıştı.

Ayrıca Polatların mal varlıklarına el konulmuş ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu karar sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporlarını dikkate alarak şüpheliler hakkında, TCK (Türk Ceza Kanunu) 204 (Resmi belgede sahtecilik), TCK 220 (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak), TCK 282 (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama) iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca vergi usul kanununa muhalefet gerekçeleriyle de işlem başlatıldı.

Polat çifti soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem