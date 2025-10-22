Ek Kontenjandan Yerleşen Öğrenciler İçin GSB Yurt Sonuçları Açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bu yıl ek kontenjanla üniversitelere yerleşen binlerce öğrenci, yurtlara yerleşip yerleşemediğini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Ek Kontenjandan Yerleşen Öğrenciler İçin GSB Yurt Sonuçları Açıklandı
GSB'den yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek kontenjanla veya özel yetenek sınavıyla ilk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler, yatay/dikey geçiş yapanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğrenim süresini aşan veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

KAYITLAR İÇİN SON GÜN YARIN

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim 2025 Salı günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıt süreci yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kayıt işleminin geçerli sayılması için öğrencilerin, ilk kayıt ücretini ödemesi ve e-Devlet sistemi üzerinden GSB taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.

