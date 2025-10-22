Organ Bağışında Dijital Vasiyet Dönemi Başladı! E-Devlet’te Tek Tıkla Yapılabilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de organ bağışı sürecinde çığır açacak bir yeniliği duyurdu. Bakan Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı.

‘HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR’

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekti. “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” sloganıyla yapılan çağrıda Memişoğlu, şunları söyledi:

“Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel”

TÜM SÜREÇ TEK TUŞLA HALLEDİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte organ bağışı için hastane ya da sağlık kurumlarına fiziksel olarak başvurmak gerekmeyecek. Vatandaşlar e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak kısa sürede bağış vasiyetlerini oluşturabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın bu dijital hamlesiyle birlikte organ bağışı süreci hem hızlanacak hem de daha şeffaf hale gelecek. Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ““Organ bağışı ile ilgili Yönetmelik’te yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hâle geldi. Organ bağışı süreci dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır” ifadelerine yer verdi.





