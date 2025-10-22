127 Bin Kişinin Katili... Her Nefes Ölüme Davetiye!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yapılan araştırma Türkiye’de hava kirliliğinin boyutlarını çarpıcı verilerle ortaya koydu. Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Alınan her nefeste hastalıklara hatta ölüme bile davetiye çıkarıyor. Yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

127 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Sadece iki yılda Türkiye'de yaklaşık 127 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerinde.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normal bir günde bir insanın 15 kilogram hava soluduğunu dile getirdi. Toros, "Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere oradan kalp damar yoluyla tüm vücudumuza yayılıyor" dedi.

İSTANBUL'DA HAVASI EN KİRLİ İLÇELER

2023-2024 verilerine göre, megakentte hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler; Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak belirlendi. Havası en temiz ilçeler ise Büyükada, Şile ve Sarıyer.

Türkiye genelinde de en yüksek hava kirliliğine sahip şehirler Iğdır, Erzincan ve Kütahya oldu.

Kaynak: Star Haber