Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti: 5 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Kaçtı!

Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti: 5 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Kaçtı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücü 32 AEM 220 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken cadde üzerinde karşıdan karşıya geçe Semiha D'ye (5) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük kız yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı.

Kaynak: İHA

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