Kahramanmaraş'ta Çiftçilerden Eylem: Yolu Kapattılar, Valiliğe Yürüyorlar
Tarım sektöründe düşük fiyatları protesto eden çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta eylem yapan çiftçiler traktörlerle konvoy düzenleyerek yolu kapattı.
Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem başlattı.
Narlı beldesinden traktörlerle çıkan ve konvoyla Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu trafiğe kapatan çiftçiler, Kahramanmaraş Valiliği önüne doğru gidiyor.
,Çiftçilerin Kahramanmaraş Valiliği önünde açıklama yapacakları belirtildi. Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: ANKA
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