Kahramanmaraş'ta Çiftçilerden Eylem: Yolu Kapattılar, Valiliğe Yürüyorlar

Tarım sektöründe düşük fiyatları protesto eden çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta eylem yapan çiftçiler traktörlerle konvoy düzenleyerek yolu kapattı.

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Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem başlattı.

Narlı beldesinden traktörlerle çıkan ve konvoyla Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu trafiğe kapatan çiftçiler, Kahramanmaraş Valiliği önüne doğru gidiyor.

,Çiftçilerin Kahramanmaraş Valiliği önünde açıklama yapacakları belirtildi. Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: ANKA

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