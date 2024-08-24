Eğlence Mekanında Yüksek Hesap Kavgası Ölümle Sonuçlandı! Otomobiliyle Çalışanın Üzerinden Geçti

Denizli'de Ferdi Akbulut isimli bir kişi eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz ettiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından darbedildi. Akbulut, otomobilini çalışanların üzerine sürüp, Ferhat Denktaş'a (26) çarparak ölümüne neden oldu.

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Eğlence Mekanında Yüksek Hesap Kavgası Ölümle Sonuçlandı! Otomobiliyle Çalışanın Üzerinden Geçti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında sabaha karşı yüksek hesap tartışması yaşandı.

İddiaya göre, Ferdi ile kardeşi İsa Akbulut (24), yanlarında kız arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Akbulut kardeşler ile mekan çalışanları arasında yüksek hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonunda iddiaya göre Ferdi ile İsa Akbulut mekan çalışanları tarafından darbedildi.

ARABAYLA ÇARPIP KAÇTI

Daha sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut, eğlence mekanından önünden hızla geçip geri döndü. Akbulut, kullandığı otomobili eğlence mekanında önünde kendisini darbeden çalışanların üzerine sürdü. Akbulut, mekanda çalışan Ferhat Denktaş'a çarpıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Denktaş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa ile Ferdi Akbulut, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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