Çocukların 150 Liralık Borç Tartışmasına Büyükler de Dahil Oldu: Silahlar Çekildi, 2 Kişi Yaralandı

İzmir'de çocukların 150 TL'lik borç- alacak tartışmasına büyükler de karıştı. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

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Çocukların 150 Liralık Borç Tartışmasına Büyükler de Dahil Oldu: Silahlar Çekildi, 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta saat 21.00 sıralarında 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil olunca olay silahlı kavgaya döndü.

Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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