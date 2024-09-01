Eğitim Masraflarında Kara Tablo: Çocuk Okutmak Artık Lüks Oldu!

Türkiye’de vatandaşlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala, öğrencilerin kırtasiye ve giyim masrafları da velileri düşündürüyor.

Okula başlayacak olan bir öğrencinin ortalama kıyafet giderinin 7 bin 200 TL, kırtasiye malzemeleri için ise yapılacak olan harcamanın 2 bin 69 TL olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, eğitim harcamalarındaki artışa dikkat çekti.

Okul kıyafeti ve kırtasiye giderlerinin maliyetinin 9 bin 269 TL olduğunu vurgulayan Karakoz, "Bir önceki yıl ile bu yılı kıyaslandığımızda öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını bile almak neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda. Günümüzde çocuk okutmak lüks olmuştur” diye konuştu.

FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Karakoz, geçen yıl pantolon, gömlek ve süveterden oluşan klasik üçlü takım için ortalama 1550 TL harcama yapan velilerin bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 TL ödemesi gerektiğini vurguladı. Karakoz, sözlerinin devamında “Yine aynı şekilde geçtiğimiz yıl normal bir spor ayakkabı 700 TL’ye alınırken bu yıl 1200 TL’ye, 700 TL olan fermuarlı ceket 1300 TL’ye, 1200 TL olan eşofman takımı 2 bin 200 TL’ye alınıyor. Bir öğrencinin klasik üçlü takımı, ayakkabısı, fermuarlı ceketi ve eşofman takımı için en az 7 bin 200 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı” dedi.

Geçen yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama 1157 TL olduğunu belirten Karakoz, bu yıl bu fiyatlarda yüzde 78,82’lik bir artış görüldüğünü belirterek ortalama 2 bin 69 olduğunu kaydetti.

Karakoz sözlerini şöyle noktaladı:

“Geçtiğimiz yıl ortalama 445 TL olan sırt çantası yüzde 102,24’lük artışla 900 TL’ye, 76 TL olan resim defteri yüzde 118,42’lik artışla 166 TL’ye ve 86 TL satılan 24’lü pastel boya yüzde 99,99’luk artışla 172 TL’ye yükseldi. Veliler kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale gelmiştir”