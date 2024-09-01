Sağanak Karabük'ü Fena Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Vatandaşlar Botlarla Kurtarıldı

Yaz mevsiminin son günlerinde Türkiye sağanak yağışlara teslim olurken, Karabük sulara teslim oldu. Kent merkezi tamamen sular altında kalırken, AFAD’dan da yardım istendi. Araçların yolda kaldığı kentte vatandaşların yardımına botlarla gidildi.

İŞYERLERİNİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla doldu. 100. Yıl Mahallesinde sularla kaplanan yollarda birçok araç yolda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücüler suyla kaplı yolda kalan araçları nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesinde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Safranbolu ilçesinde ise etkili olan sağanak ile birlikte Tarihi Çarşı bölgesinde de yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te 2 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 45 kilogram yağışın düştüğü kentteki 100. Yıl Mahallesi’nde de ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı.

VATANDAŞLARIN İMDADINA BOTLAR YETİŞTİ

Göle dönen alanlardaki iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı. Tıkanan rögarların açılmasıyla sular çekilirken, arıza yapan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldığı alanda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Vali Mustafa Yavuz beraberinde milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, “Bugün akşam saatlerinde yaklaşık olarak 18.30- 19.00 civarlarında hem Karabük merkezi hem de Safranbolu ilçemizde aşırı yağışlar sonrası trafikte bazı aksamalar yaşandı. Bununla birlikte yine bazı evlerimizin alt katlarını bazı dükkanlarımız ve iş yerlerimizin alt katlarında su baskını ihbarları geldi. Bazı noktalarda yağışla birlikte rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle yollarımıza ve bazı alanlarımızda ağaç devrilmesi oldu” dedi.

Yağış uyarısının vatandaşlara yapıldığının altını çizen Vali Yavuz, "Bundan dolayıdır ki gerek Karabük Belediyemiz gerek AFAD’ımız gerek karayollarımız ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte yağış başlar başlamaz müdahalemiz yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolu güzergahında yaklaşık bir 30-45 dakikalık su nedeniyle kısa bir trafik kesintisi yaşandı. Hem belediyemiz hem karayollarımız hem AFAD’ımız yolu şuanda trafiğe açtık” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar