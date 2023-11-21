Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.

Kaynak: AA