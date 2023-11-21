Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.

Kaynak: AA

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