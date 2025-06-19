Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 18.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
EGE DENIZI https://t.co/yVjnPHPbwu
19.06.2025, 18:37:15 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi, saat 19.23'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
EGE DENIZI https://t.co/WqbuqwSzaU
19.06.2025, 19:23:48 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 16.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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