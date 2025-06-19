Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 18.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, saat 19.23'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi