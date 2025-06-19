Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 18.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, saat 19.23'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ege Denizi Deprem
Son Güncelleme:
Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı: Adı da Merkezi de Değiştirildi Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı
Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Paniği İstanbul'da Metrobüste Yangın Paniği
Ümit Özdağ'dan Ezber Bozan 'Selahattin Demirtaş' Çıkışı: 'Sahip Olduğum Haklara Sahip Olmalı' Ümit Özdağ'dan Ezber Bozan 'Selahattin Demirtaş' Çıkışı
Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor
Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı: Adı da Merkezi de Değiştirildi Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı
Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak
Altın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak