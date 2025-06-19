Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Paniği
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste yangın paniği yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, seferlerde aksamalar yaşandı.
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Yaangın, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece Sefaköy durağına yaklaşan bir metrobüsün arka lastiklerinden dumanların yükseldiğini fark eden yolcular büyük panik yaşadı.
Şoför, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle lastik kısmından yükselen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı.
SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI
Yolcular, bir süre metrobüs yolunda bekletildikten sonra yoldan geçen diğer metrobüslere yönlendirildi. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İHA
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