Efsane rapçi Tupac cinayetinde 27 yıl sonra yeni gelişme!

Las Vegas'ta bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 25 yaşında hayatını kaybeden ünlü rapçi Tupac Shakur soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Efsane rapçi Tupac cinayetinde 27 yıl sonra yeni gelişme!

Ünlü rapçi Tupac Shakur, Las Vegas'ta bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 25 yaşında hayatını kaybetmişti. Rapçinin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, Duane Keith Davis'in cinayet işlemekle suçladığını duyurdu. DiGiacomo, gözaltına alınan Davis'i, 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un "ölüm emrini veren" kişi, "sahadaki, olay yerindeki lider" olarak tanımladı.

Clark County Şerifi Kevin McMahill, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adalet bekliyor." dedi.

Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.

Temmuzda Las Vegas polisinin Davis'in evine baskın düzenlediği aktarıldı.

Shakur, 1996’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Davis, 2019'da "Compton Street Legend" adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı. ​​​​​

TUPAC SHAKUR KİMDİR?

"2Pac" olarak da bilinen Tupac Shakur, ilk albümünü 1991 yılında çıkardı.

Hip-hop dünyasının efsane isimlerinden biri haline gelen rapçi dünya çapında 75 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

"California Love", "All Eyez On Me" ve "Changes" gibi hit parçalarla müzik listelerinde zirvedeye ulaşan rapçi aynı zamanda Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd ve Gang Related gibi filmlerde yer aldı.

Kaynak: AA

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