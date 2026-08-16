Edremit'te Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Edremit'te Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı
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Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edremit'te Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı - Resim : 1

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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