Bakan Kurum Duyurdu: İstanbul’da Kentsel Dönüşümde 1 milyon Eşiği Aşıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından, Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşümünü ve yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Paylaşımında Kurum, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, paylaşımında ev sahiplerinden Kazım Sönmez'in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerine de yer verdi.

291 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığının, kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının iki kentsel dönüşüm projesinden birini deprem tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul'da hayata geçirdiği aktarılarak, "İstanbul'da 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor." bilgisine yer verildi.

TOKATKÖY'DE 823 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Bu kapsamda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı işbirliğiyle Beykoz ilçesindeki Tokatköy'de 2 etaplık proje kapsamında 776'sı konut, 47'si iş yeri toplam 823 bağımsız bölümün inşa edildiği ifade edilen açıklamada, ilk etabı tamamlanan projede 227 konut ve 35 iş yerinin inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada ve görüntülerde görüşlerine yer verilen Tokatköy'deki yeni evine taşınan Ali Dinç, yıkılmadan önce binalarının olduğu sokağa bir itfaiyenin giremediğini, otomobil, otobüs ya da ağır tonajlı bir araç geçse sarsıntı hissettiğini belirtti. Deprem korkusu nedeniyle başvuruda bulunduğunu aktaran Dinç, "Eski görüntüden hiçbir eser kalmadı burada. Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fore kazıklar. Bundan dolayı çok rahatım, huzurluyum." ifadelerini kullandı.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

Öte yandan açıklamada, İstanbul'da kentsel dönüşümü artıran en önemli kampanya olan Yarısı Bizden kapsamında bugüne kadar 384 bin 553 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtildi. Açıklamada, kampanyanın bina bazlı dönüşümü kapsamında vatandaşlara riskli yapılarını yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek verildiği anımsatıldı.

Kampanyadan faydalanan vatandaşların evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebildiğine dikkati çekilen açıklamada, aynı koşullarda hak sahibine bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut'un inşaatları üstlendiği vurgulanarak, bu modelde ise her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlandığı, hibe tutarının bina maliyetinden düşürüldüğü ve arta kalan borcun uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA