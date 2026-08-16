Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çıkan Yangın Kontrol Altında

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Bakırköy'de, Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atıkların yanında bulunan otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA