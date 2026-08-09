Edirne'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Meriç ilçesinde anızlık alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın etkilendiği yangının çıkış noktasıyla ilgili Vali Yunus Sezer, “Bir çiftlikten çıktığını düşünüyoruz” dedi.

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Edirne'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yangın, gece saatlerinde Karayusuflu köyü Cevizlik mevkisindeki anızlık alanda başladı. Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay, DSİ, İl Özel İdaresi, jandarma, polis ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.

Yangına karadan 6 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 greyder, 2 dozer, 1 JCB ve 3 TOMA ile müdahale edildi. Havadan ise 3 helikopter ve 2 uçak görev yaptı.

KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Yangının büyümesini önlemek için bölge halkı da çalışmalara destek verdi. Köylüler, traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

VALİ SEZER'DEN AÇIKLAMA

Bölgede incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Sezer, “Yangının bir çiftlikten çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlar değerlendiriyorlar. Orayla ilgili de yine çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yangının yeniden büyümemesi ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin bölgede görev yapmaya devam edeceğini belirten Sezer, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini ifade etti. Sezer, özellikle yolun karşısındaki çam ormanlarına yangının sıçramaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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