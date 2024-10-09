Edirne Kırmızısını Veren Bitkinin Hasadı Yapıldı

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne kırmızısının casusluk olaylarına konu olmuş efsane bir renk olduğunu söyledi.

Enstitünün ve Trakya Üniversitesinin, kurumların desteğiyle yaptıkları pilot uygulamalarla rengin tekrar elde edilmesi için büyük emek verdiğini ve başarı sağladığını belirten Subaşı, "Burada birçok firmanın temsilcileri de var. Bu güzel çalışmanın daha da artarak sürdürülmesi, üniversiteyle enstitü işbirliğinin güçlenerek bu alanda söz sahibi olmaları çok önemli. Edirne kırmızısının, Türkiye genelinde tanıtılarak ilimizin markası olması ve birçok insana doğrudan ve dolaylı fayda üretmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne kırmızısının kentin marka değeri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Edirne kırmızısının, bir şehrin ismiyle anılan bir renk olma özelliğiyle dünyada ilk ve tek olabileceğini dile getiren Akın, "Bir şehrin bir renkle anılıyor olması, üstelik de bu rengin böyle değerli bir hikayesi olması çok kıymetli. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak bu konuda yapılacak bütün çalışmaların ekip arkadaşlarımla beraber paydaşı olacağımıza söz veriyorum." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da üniversite olarak 2017'den beri Edirne kırmızısının şehrin kültürüne kazandırılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı ve Edirne Gülü Uygulama Araştırma Merkezi kurulması başvurusunun YÖK tarafından kabul edilmesinin son derece sevindirici olduğunu belirten Tan, katkı verecek tüm kurumlarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA