Güzellik Salonlarına Sıkı Denetim

Ortaca Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet almasını sağlamak amacıyla güzellik salonlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, salon sahiplerinin güncel standartlara uygun olarak hizmet verip vermedikleri titizlikle kontrol ediliyor.

Yetkililer, denetim yapılan güzellik salonlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu ve bu konuyla ilgili tekrar kontrol süreçlerinin yapılacağını belirtti. Zabıta ekipleri, salon sahiplerinin sağlık ve hijyen şartlarına uygun hizmet sunmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ortaca’da sağlıklı bir hizmet ortamı oluşturmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edilerek, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İHA