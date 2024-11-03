Eczacılardan Flaş Karar! Faaliyet Durduracaklar

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası, Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda eczanelerin genel sorunları ve ilaç temini konusunda yaşanan problemler ele alınırken, eczanelerin Türkiye genelinde faaliyetini geçici olarak durduracağı belirtildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Eczacıların yok sayıldığı bu sürecin ne sağlık sistemine ne de ilaca erişim sürecine kalıcı bir fayda sağlaması mümkün değildir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2024 tarihinde sona eren, Birliğimiz ile SGK arasındaki İlaç Temin Protokolünün yenilenebilmesi için vatandaşlarımıza eczanelerimizden ilaç hizmeti sunumuna devam edilebilmesini sağlayacak gerçekçi koşulların sağlanması zaruridir.

Haklı taleplerimizin karşılanmaması durumunda zorunlu olarak Türkiye genelinde eczanelerimizin faaliyetini geçici olarak durdurması, eczanelerimizin kapatılması ve tüm eylem süreciyle ilgili takvimi belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda Eczacı Odası Başkanları ile ayrıca bir toplantı gerçekleştirilecektir. Tüm bu süreç devam ederken, Türk Eczacıları Birliği, içinde bulunduğumuz bu krizin müzakere ile çözüme kavuşturulması noktasında kamu ile tüm diyalog kanallarını açık tutacaktır. “

Kaynak: ANKA