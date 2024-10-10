'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Çarptı

Hatay'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ve 2 şahıs yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Çarptı

Hatay'da TEM otoyolu Payas gişelerinde uygulama yapan Dörtyol Bölge Trafik ekiplerinin uygulaması esnasında polis ekipleri motosikletli şahısları durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan 31 AJH 976 motosiklet, polis memuruna çarptı. Kazada polis memuru ve motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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