'Dünya Varmış' Filmi 22 Kasım'da Vizyona Girecek

Seyircileri distopik bir geleceğe götüren filmin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür'ün üstlendiği, senaryosunu Özgür ile Sarp Bozkurt'un kaleme aldığı filmde kullanılan özel tasarım kostümler, görsel efekt uygulamaları ve mekanlar da dikkati çekiyor.

Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille anlatan filmde, macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyaz perdeye aktarılacak.

Kaynak: AA