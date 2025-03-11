Dünürünün Pazar Yerini Pompalı Tüfekle Bastı

Burdur'da bir şahıs pompalı tüfekli şahıs, dünürünün pazar tezgahını bastı. Şans ederi tüfek tutukluk yaparken, olay yerindeki vatandaşlar tüfeği saldırganın elinden aldı. Şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

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Burdur’da O.T. isimli şahıs, pompalı tüfekle dünürünün pazar tezgahını bastı. Tüfek ateş etmek istediği sırada tutukluk yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek tüfeği aldı. O.T. olayın ardından yakalanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünürünün Pazar Yerini Pompalı Tüfekle Bastı - Resim : 1

Dün saat 17.00’de Burdur Uzay Çatılı Halk Pazarı’ında meydana gelen olayda, 8 aylık evli olan kızı boşanma aşamasına gelen O.T., yanına aldığı pompalı tüfekle dünürü M.C.'ye ait pazar tezgahına geldi. İddiaya göre, O.T. ateş etmek isterken tüfeği tutukluk yaptı. Pazar yerindekilerin araya girip tüfeği elinden aldığı O.T., kaçtı. İhbar üzerine pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan O.T., gözaltına alındı.

Dünürünün Pazar Yerini Pompalı Tüfekle Bastı - Resim : 2

Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, o görüntülere O.T.'nin tutukluk yapan tüfeğini pazardaki bir kişinin aldığı, dünürü M.C.'nin annesi olduğu öğrenilen kişinin ise tüfeği bu kişinin elinden almaya çalıştığı, bu sırada bağrışmaların olduğu anlar da yansıdı

Kaynak: DHA

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